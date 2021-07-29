Растет число жертв наводнения в Индии

Источник материала: ОНТ

А в Индии растёт число жертв от самого сильного за последние 40 лет наводнения.





Только в одном из штатов на севере страны погибло 16 человек. В центральной Индии жертв более 150! Муссонные дожди не прекращаются неделями, а уровень воды в некоторых районах – на критических отметках! Паводки нанесли значительный ущерб и местным фермерам.

В местах стихийных бедствий работают спасатели и военные. Около полумиллиона людей эвакуировали. В связи с бедствием сформирован комитет по борьбе с наводнениями. Однако по прогнозам синоптиков ливни на севере страны в ближайшие дни не прекратятся.

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