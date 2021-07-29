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В Глубокском районе механизатор сельхозпредприятия похитил 185 л дизтоплива

29.07.2021 16:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Витебск /Алея Пушнякова - БЕЛТА/. Правоохранители обнаружили у механизатора одного из сельхозпредприятий Глубокского района 7 канистр с похищенным топливом общим объемом 185 л. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители при отработке административного участка в деревне Бортники 7 июля обнаружили в сарае у местного жителя 7 пластиковых канистр, содержащих горюче-смазочные материалы. Сотрудники УИМ и ГБЭП Глубокского РОВД вскрыли механизм хищения. Механизатор сельхозпредприятия, 1981 года рождения, в путевых листах завышал количество часов, отработанных на тракторе МТЗ, принадлежащем предприятию, подгонял машину к своему дому и сливал дизельное топливо в канистры. Так он с 15 мая по 5 июля незаконно присвоил в общей сложности 185 л топлива, предназначенного для сельхозмашины. Ущерб предприятию составил более Br320.

В отношении ранее не судимого жителя Глубокского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.211 УК. Дизельное топливо у мужчины изъято. Мера пресечения не избиралась.-0-

В Глубокском районе механизатор сельхозпредприятия похитил 185 л дизтоплива
Фото УВД Витебского облисполкома

 
Теги: Витебск
 
 
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Правоохранители при отработке административного участка в деревне Бортники 7 июля обнаружили в сарае у местного жителя 7 пластиковых канистр, содержащих...
 
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