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«Виртуальная АТС» от МТС: решение для организации эффективной телефонии в офисе

29.07.2021 16:19 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС предлагает корпоративным клиентам организовать комплексную офисную телефонию с помощью сервиса «Виртуальная АТС». Компании могут объединить стационарные, мобильные телефоны и компьютеры в единую телефонную сеть, доступ к функционалу которой осуществляется через веб-интерфейс.

«Виртуальная АТС» — это комплексное программное решение для организации телефонной связи в компаниях, дополненное каналом связи. Сервис заменяет физическую офисную мини-АТС и позволяет организовать колл-центр.

Все необходимое программное обеспечение находится у оператора в «облаке» с круглосуточным обслуживанием. Таким образом, клиентам не нужно приобретать специальное оборудование, что позволяет существенно экономить средства на покупке, установке и обслуживании серверов.

Сервис «Виртуальная АТС» позволяет не привязываться к офису, сотрудники смогут работать удаленно, независимо от местоположения. Функционал предоставляет многоуровневое IVR-меню, можно переводить, удерживать и распределять вызовы, записывать и хранить звонки, предоставлять отчеты по ним, создавать «черные» и «белые» списки, организовывать конференции.

Также «Виртуальная АТС» дает возможность подключить неограниченное количество номеров, в том числе и других провайдеров. Сервис особенно актуален для интернет-магазинов и колл-центров.

Абонентская плата за сервис «Виртуальная АТС» составляет 0 рублей в течение 14 дней с момента ее подключения. Далее стоимость услуги определяется выбранным пакетом возможностей. Подробнее — здесь.

 
 
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МТС предлагает корпоративным клиентам организовать комплексную офисную телефонию с помощью сервиса «Виртуальная АТС».
 
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