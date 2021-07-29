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Сборная Сан-Марино завоевала первую в своей истории олимпийскую медаль

29.07.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сан-Марино не больше среднего беларуского райцентра

Сборная Сан-Марино завоевала первую в своей истории медаль на Олимпийских играх, сообщает tribuna_by

Дебютная награда на счету Алессандры Перилли, которая стала третьей в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине «трап».



Сан-Марино принимает участие в летних Олимпиадах с 1960-го года, в зимних – с 1976-го. Там проживает около 34 тысячи человек – теперь это страна с наименьшим населением, представитель которой смог выиграть медаль на Играх!

Тем временем у Беларусь к седьмому дню Олимпиады по-прежнему 0 медалей. 
 
 
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Сан-Марино не больше среднего беларуского райцентра
 
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