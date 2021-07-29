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Сборная Сан-Марино завоевала первую в своей истории олимпийскую медаль
Источник материала: Партизан
Сан-Марино не больше среднего беларуского райцентра
Сборная Сан-Марино завоевала первую в своей истории медаль на Олимпийских играх, сообщает
Дебютная награда на счету Алессандры Перилли, которая стала третьей в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине «трап».
Сан-Марино принимает участие в летних Олимпиадах с 1960-го года, в зимних – с 1976-го. Там проживает около 34 тысячи человек – теперь это страна с наименьшим населением, представитель которой смог выиграть медаль на Играх!
Тем временем у Беларусь к седьмому дню Олимпиады по-прежнему 0 медалей.
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Сан-Марино не больше среднего беларуского райцентра
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