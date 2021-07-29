Сборная Сан-Марино завоевала первую в своей истории олимпийскую медаль

tribuna_by Сборная Сан-Марино завоевала первую в своей истории медаль на Олимпийских играх, сообщает





Дебютная награда на счету Алессандры Перилли, которая стала третьей в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине «трап».













Сан-Марино принимает участие в летних Олимпиадах с 1960-го года, в зимних – с 1976-го. Там проживает около 34 тысячи человек – теперь это страна с наименьшим населением, представитель которой смог выиграть медаль на Играх!





Тем временем у Беларусь к седьмому дню Олимпиады по-прежнему 0 медалей.