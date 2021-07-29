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Минимум $1 000 000. Столько денег режим заработал на протестующих беларусах

29.07.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно, сколько белорусы лишь о минимальным подсчетам выплатили штрафов за год по протестным статьям

Минимум 000 000. Столько денег режим заработал на протестующих беларусах
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"Наша нива" взяла период с 28 июля 2020 года по 28 июля этого. Рассматривали дела по статьям 24.23 (ранее 23.34) и 24.3 (ранее 23.4) КоАП — это участие или организация незаконного массового мероприятия и неповиновение. Для подсчета пользовались данными правозащитников "Весны".

В 2020 году по этим статьям оштрафовали как минимум 3342 человека на 60 683 базовые величины. Это 1 638 441 рубль (в 2020 году базовая составляла 27 рублей). 

С января по июль 2021 года штрафы получили 564 человека. Их оштрафовали на 35 866 базовых. Это 1 040 114 рублей (БВ в этом году выросло до 29 рублей, также выросла максимальная сумма наказания).

Таким образом, общая сумма штрафов — как минимум 2 678 555 рублей в год.

Дело в том, что сумма подсчитана, исходя из данных правозащитников, признающих, что имеют информацию не по всем делам. Соответственно, точная сумма, скорее всего, больше.
 
 
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Стало известно, сколько белорусы лишь о минимальным подсчетам выплатили штрафов за год по протестным статьям
 
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