|
Минимум $1 000 000. Столько денег режим заработал на протестующих беларусах
Источник материала: Партизан
Стало известно, сколько белорусы лишь о минимальным подсчетам выплатили штрафов за год по протестным статьям
коллаж: radiosvaboda
"
В 2020 году по этим статьям оштрафовали как минимум 3342 человека на 60 683 базовые величины. Это 1 638 441 рубль (в 2020 году базовая составляла 27 рублей).
С января по июль 2021 года штрафы получили 564 человека. Их оштрафовали на 35 866 базовых. Это 1 040 114 рублей (БВ в этом году выросло до 29 рублей, также выросла максимальная сумма наказания).
Таким образом, общая сумма штрафов — как минимум 2 678 555 рублей в год.
Дело в том, что сумма подсчитана, исходя из данных правозащитников, признающих, что имеют информацию не по всем делам. Соответственно, точная сумма, скорее всего, больше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, сколько белорусы лишь о минимальным подсчетам выплатили штрафов за год по протестным статьям
|
Свежие газеты
Архив (Разное)