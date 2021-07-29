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"Рух, якi натхняе" Kia представила в Минске новый Seltos: ивент прошел на беларуском языке

29.07.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальный дистрибьютор Kia ООО «Автопалас-М» 27 июля представил в Минске новую модель кроссоверов Kia Seltos и обновленную концепцию бренда.

"Рух, якi натхняе" Kia представила в Минске новый Seltos: ивент прошел на беларуском языке
Презентация автомобильной новинки прошла на беларуском языке на пирсе вейк-парка River Park, куда были приглашены партнеры, клиенты, дилеры, пресса и блогеры.

В Беларуси модель Kia Seltos будет представлена в двух комплектациях: Luxe и Style. Все автомобили для рынка Беларуси производятся на заводе «Автотор» в Калининграде. До конца 2021 года дистрибьютор Kia в Беларуси планирует продать 250 автомобилей. 

Также были представлены масштабная трансформация автомобильного бренда, новая стратегия, слоган и логотип. Что важно — Kia постепенно внедряет беларуский язык в коммуникацию. Новый слоган уже зазвучал по-беларуски: «Kia — рух, якi натхняе».

Вся презентация прошла на беларуском языке, включая выступление спикеров и общение со стороны промоперсонала. 

Татьяна Агзамава, руководитель дистрибьютера Kia в Беларуси, сообщила, что беларуский язык будет постепенно вводиться в маркетинговые коммуникации в виде спецпроектов и некоторых форматов рекламы:

- Мы сталі першым аўтамабільным брэндам, які пераклаў свой слоган на беларускую мову. Мы будзем звяртацца да беларускай мовы ў нашых брэнд-камунікацыях, у спецпраектах, мабыць у нейкіх фарматах рэкламы.

Ольга Сикорская, руководитель маркетинга дистрибьютера Kia в Беларуси, уточнила, что бренд не станет полностью "беларускоязычным":

- У кожнай краіне сваёй прысутнасці брэнд вядзе камунікацыю на роднай мове. У нас у краіне дзве родныя мовы. Зараз адбываецца вялікая трансфармацыя брэнду, і гэта вельмі добры час, каб увесці ў маркетынгавую камунікацыю беларускую мову. Мы не становімся беларускамоўнай кампаніяй, але плануем у бліжэйшы час зрабіць некалькі выдатных спецпраектаў на беларускай мове.

Кстати, в поддержку беларуского слогана Kia выпустила радиоролик на национальном языке и для другой модели - Sportage:

Музыкальное оформление презентации было выстроено в национальной концепции. DJ Laurel создал специальный трек-лист с беларуской музыкой, а UZARI исполнил полностью беларускоязычную программу. 

На фотоактивации "Натхняйся Беларуссю" гости могли угадать архитектурные памятники страны и получить за 5 правильных ответов приз - автомобильный держатель для телефона.

Гости также получили возможность озвучить один из рекламных роликов бренда на беларуский язык. 

Все мероприятие также прошло в концепции движения, которое вдохновляет: выступление именитых вейкбордистов Дана Асачева и Эдуарда Садовникова, катание на яхте, активность в поддержку совместных спецпроектов Kia и портала 34travel.me с разработанными маршрутами путешествий по Беларуси.

Поскольку Kia Seltos — семейный автомобиль, гости были приглашены вместе с детьми, для которых была организована специальная детская зона. Пока взрослые рассматривали новую модель авто и пили шампанское, детей занимали девушки-аниматоры. Например, дети могли раскрасить Kia Seltos и своими руками сделать авторский магнит на холодильник.
 
Теги: Минск
 
 
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Официальный дистрибьютор Kia ООО «Автопалас-М» 27 июля представил в Минске новую модель кроссоверов Kia Seltos и обновленную концепцию бренда.
 
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