Cобирайте свой урожай призов с Белагропромбанком!

Источник материала: Myfin



Фото: Белагропромбанк

Призовой фонд рекламной игры «Юбилейный урожай призов» – это 3 однокомнатные квартиры в Минске, а также 30 поощрительных призов по 3000 белорусских рублей.



Участвовать в игре стало проще – ведь сумма вклада стала более доступной. Итак, условия теперь такие:

с 1 июня по 30 августа 2021 года размещайте безотзывный вклад на сумму не менее 2000 белорусских рублей сроком хранения от 365 дней или на сумму не менее 1000 долларов США, 1000 евро, 75 000 российских рублей сроком хранения от 185 дней.

Чем раньше вы оформите вклад, тем больше у вас шансов, т.к. в этом случае вы сможете принять участие в нескольких розыгрышах.

Жаркое лето в самом разгаре, а в Белагропромбанке уже созрел первый урожай призов! 7 июля в прямом эфире на телеканале «РТР-Беларусь» состоялся первый розыгрыш, в котором 10 счастливчиков со всей Беларуси выиграли сочные призы по 3000 белорусских рублей.

А обладательницей главного приза стала Махрова Наталья Михайловна, выигравшая однокомнатную квартиру в Минске:

– Я пенсионерка, живу в городе Чашники Витебской области, мне 63 года. Я никогда ничего не выигрывала в жизни, а тут прочитала в газете про вклад, и что-то внутреннее меня заставило пойти в банк.

Я никак не могу поверить в свой выигрыш до сих пор. Позвонила сыну, он как раз летел в командировку, и дочери, она на отдыхе. И мне никто сначала не поверил! Пересмотрели выпуск и точно – я выиграла, хотя в моем номере участника одни тройки и нули, никогда не подумала бы, что он станет счастливым.Огромное спасибо Белагропромбанку за этот невероятный подарок, я до сих пор не верю своей удаче!

Если вы еще не успели оформить вклад, самое время это сделать. Ведь размещая вклад, вы уже остаетесь в выигрыше, так как получаете проценты по вкладу и еще участвуете в игре с возможностью выиграть сочные призы.

Следующие розыгрыши состоятся 11 августа и 3 сентября 2021 года в прямом эфире на телеканале «РТР-Беларусь» в 21:00.

С полными правилами рекламной игры «Юбилейный урожай призов» можно ознакомиться на сайте Белагропромбанка либо узнать подробности по телефону 136.

Собирайте свой урожай призов вместе с Белагропромбанком!

Рекламная игра «Юбилейный урожай призов». Период проведения — с 1 июня по 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации рекламной игры № 4003 от 28.05.2021 выдано МАРТ РБ.

Организатор — ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ», УНП 190771520.