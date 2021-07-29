ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси с 1 августа повышаются пособия на детей

29.07.2021 17:01 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В связи с повышением на 3,7% бюджета прожиточного минимума (БПМ) и ростом средней заработной платы с 1 августа в Беларуси повышаются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

С 1 августа 2021 г. по 31 января 2022 г. размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, исчисляемого из СЗП, составят 35% СЗП или 495,74 рубля на первого ребенка, 40% СЗП или 566,56 рубля на второго и последующих детей , 45% СЗП или 637,38 рубля на ребенка-инвалида до 3 лет.

С 1 августа по 31 октября 2021 г. размеры пособий, исчисляемых из БПМ, составят 2 834,60 руб. при рождении первого ребенка, 3 968,44 руб. при рождении второго и последующих детей.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) составит 283,46 руб., пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) - 141,73 руб.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - 198,42 руб., не имеющих инвалидности - 141,73 руб.. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет 283,46 руб. с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет; 340,15 руб. с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет. На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, пособие установлено в размере 198,42 руб.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с повышением на 3,7% бюджета прожиточного минимума (БПМ) и ростом средней заработной платы с 1 августа в Беларуси повышаются размеры государственных пособий...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Працаваць ня маю права, а здароўе пагоршала». Фігурант справы «змоўшчыкаў» ня мае грошай на лекаваньне ва Ўкраіне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by