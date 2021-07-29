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В Минске задержаны ведущая подкаста dzigital, двое анархистов

29.07.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Утром в Минске была задержана блогер и менеджер по маркетингу и медиа компании Eleven, ведущая цифрового подкаста dzigital Настя Пилюгина.

Как сообщает Радио Свабода со ссылкой на парня девушки, около 11 часов Настя вышла к стоявшей во дворе машине за ноутбуком и пропала.

Спустя некоторое время телефон девушки снова заработал. С помощью установленной на телефоне утилиты было определено, что Настя находится в переулке Козлова (ул. Козлова, 6а), где находится Управление КГБ в Минске. Звонки с телефона сбрасываются.

В Минске также задержаны активисты анархистского движения Александр Белов и Евгений Рубашко, сообщает правозащитный центр «Весна».

Оба находятся на допросе в Следственном комитете по уголовному делу о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок по ст.342 УК. Их процессуальный статус пока неизвестен.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром в Минске была задержана блогер и менеджер по маркетингу и медиа компании Eleven, ведущая цифрового подкаста dzigital Настя Пилюгина.
 
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