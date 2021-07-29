ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гродненец пытался ввезти из Польши марихуану

29.07.2021 17:03 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из ЕС в Беларусь марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Преступление пресечено в пункте пропуска "Брузги". Нарушителем оказался 36-летний гродненец, работающий в Польше. Границу он пересекал на велосипеде.

"При проведении таможенного контроля в карманах куртки и шорт велосипедиста обнаружено растительное вещество желто-зеленого и серо-зеленого цвета, расфасованное в два прозрачных полимерных пакета. Эксперт подтвердил, что это марихуана", - рассказали в таможне.

У мужчины также обнаружены прозрачная колба, в которой находились семена конопли, и устройство для измельчения наркотиков.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в отношении белоруса возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328-1 УК. Мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преступление пресечено в пункте пропуска "Брузги". Нарушителем оказался 36-летний гродненец, работающий в Польше. Границу он пересекал на велосипеде.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Кіберпартызаны» ўзламалі базы ДАІ і сістэмы «Пашпарт». Што яны даведаліся?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by