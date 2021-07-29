Им тоже иногда не до законов: Россия решила выдать в Беларусь еще одного политзаключенного - вопреки запрету ЕСПЧ









О том, что Первый апелляционный суд решил проигнорировать постановление Европейского суда по правам человека ОМ сообщил руководитель правовых программ МХГ Роман Киселёв.





Открытым медиа » что Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе постановление Мосгорсуда, который в свою очередь признал законным постановление Генпрокуратуры об экстрадиции белоруса, несмотря на решение ЕСПЧ от 27 июля о запрете его выдачи в связи с правилом 39. Адвокат Казимирова Илларион Васильев рассказал «» что Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе постановление Мосгорсуда, который в свою очередь признал законным постановление Генпрокуратуры об экстрадиции белоруса, несмотря на решение ЕСПЧ от 27 июля о запрете его выдачи в связи с правилом 39.





Правило 39 — решение ЕСПЧ об экстренных временных мерах, которые обязательны к исполнению. Если решение не будет исполнено, то возникает риск, что рассматривать дело не будет смысла, так как нарушаемые права будет невозможно восстановить.





«Поскольку Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, то решение ЕСПЧ является частью правового поля РФ и обязательно для государственных органов, в том числе и для судов», — заявил Васильев.





По мнению Васильева, постановление Генпрокуратуры и решение Мосгорсуда должны быть отменены.





«Казимиров не может быть выдан до окончательного решения ЕСПЧ. Будем обращаться с кассационной жалобой. Также будем ходатайствовать об освобождении Казимирова», — подчеркнул адвокат.





Васильев также выразил надежду, что Генпрокуратура не нарушит решение ЕСПЧ и не исполнит свое постановление об экстрадиции, которое вступило в силу 29 июля, немедленно





«Сейчас это особенно важно, с учетом того, что Генеральная прокуратура приступила к исполнению обязанностей представителя в ЕСПЧ», — подчеркнул адвокат.





Беларус Андрей Казимиров на родине обвиняется в участии в массовых беспорядках 9 августа 2020 года, связанных с президентскими выборами в стране, ему грозит 8 лет лишения свободы.





Во время одного из митингов активист был ранен в ногу резиновой пулей. Когда ему стало известно об уголовном преследовании, он уехал в Россию. Там его задержали 14 января 2021 года. Казимиров - единственный беларус, признанный политзаключенным и российскими правозащитниками.





29 апреля 2021 года Генеральная прокуратура Российской Федерации уведомила Казимирова об удовлетворении запроса на экстрадицию.





Ранее «Открытые медиа» писали, что Московская Хельсинкская Группа обратилась в Совет Европы в связи со «скрытыми депортациями» преследуемых белорусов из России из-за выдачи Андрея Кудина. ЕСПЧ также выносил запрет о выдаче Кудина, но он был тайно вывезен в Беларусь из подмосковного СИЗО в ночь с 21 на 22 июля.



