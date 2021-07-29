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Им тоже иногда не до законов: Россия решила выдать в Беларусь еще одного политзаключенного - вопреки запрету ЕСПЧ
Источник материала: Партизан
В Московской Хельсинкской Группе рассказали, что российский суд разрешил выдать Беларуси фигуранта дела о массовых беспорядках в августе 2020 года Андрея Казимирова, несмотря на запрет ЕСПЧ.
О том, что Первый апелляционный суд решил проигнорировать постановление Европейского суда по правам человека ОМ сообщил руководитель правовых программ МХГ Роман Киселёв.
Адвокат Казимирова Илларион Васильев рассказал «
Правило 39 — решение ЕСПЧ об экстренных временных мерах, которые обязательны к исполнению. Если решение не будет исполнено, то возникает риск, что рассматривать дело не будет смысла, так как нарушаемые права будет невозможно восстановить.
«Поскольку Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, то решение ЕСПЧ является частью правового поля РФ и обязательно для государственных органов, в том числе и для судов», — заявил Васильев.
По мнению Васильева, постановление Генпрокуратуры и решение Мосгорсуда должны быть отменены.
«Казимиров не может быть выдан до окончательного решения ЕСПЧ. Будем обращаться с кассационной жалобой. Также будем ходатайствовать об освобождении Казимирова», — подчеркнул адвокат.
Васильев также выразил надежду, что Генпрокуратура не нарушит решение ЕСПЧ и не исполнит свое постановление об экстрадиции, которое вступило в силу 29 июля, немедленно
«Сейчас это особенно важно, с учетом того, что Генеральная прокуратура приступила к исполнению обязанностей представителя в ЕСПЧ», — подчеркнул адвокат.
Беларус Андрей Казимиров на родине обвиняется в участии в массовых беспорядках 9 августа 2020 года, связанных с президентскими выборами в стране, ему грозит 8 лет лишения свободы.
Во время одного из митингов активист был ранен в ногу резиновой пулей. Когда ему стало известно об уголовном преследовании, он уехал в Россию. Там его задержали 14 января 2021 года. Казимиров - единственный беларус, признанный политзаключенным и российскими правозащитниками.
29 апреля 2021 года Генеральная прокуратура Российской Федерации уведомила Казимирова об удовлетворении запроса на экстрадицию.
Ранее «Открытые медиа» писали, что Московская Хельсинкская Группа обратилась в Совет Европы в связи со «скрытыми депортациями» преследуемых белорусов из России из-за выдачи Андрея Кудина. ЕСПЧ также выносил запрет о выдаче Кудина, но он был тайно вывезен в Беларусь из подмосковного СИЗО в ночь с 21 на 22 июля.
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Им тоже иногда не до законов: Россия решила выдать в Беларусь еще одного политзаключенного - вопреки запрету ЕСПЧ
В Московской Хельсинкской Группе рассказали, что российский суд разрешил выдать Беларуси фигуранта дела о массовых беспорядках в августе 2020 года Андрея...
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