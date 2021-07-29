Вышла из дома к машине и исчезла: задержали блогера Анастасию Пилюгину





Свабода сообщил ее парень. 29 июля утром в Минске задержали блогера Анастасию Пилюгину, маркетолога и медиа-менеджера в компании Eleven, ведущего подкаста dzigital. Об этом Радиосообщил ее парень.





Это случилось примерно в 11 часов: Анастасия вышла из дома к машине, которая стояла во дворе, за ноутбуком и исчезла. Ее телефон был выключен, но потом включился.





С помощью программы "локатор" на айпаде Анастасии Пилюгиной он увидел, что она где-то в переулке Козлова (на улице Козлова, 6а находится Управление КГБ в Минске). Звонки с телефона сбрасываются.





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