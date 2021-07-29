Мужчина старше 40 лет. Банк составил портрет покупателя Geely

БПС-Сбербанк поделился портретом белоруса, привлекающего кредит на покупку автомобиля Geely. Им оказался мужчина старше 40 лет со сбережениями на четверть машины.

Портрет составлен на основе анализа активности за последний год. Чаще всего Geely в кредит приобретают мужчины – 76% сделок. Почти каждый четвертый автомобиль забирает девушка. Средний возраст получателя специального автокредита – 42 года.

Белорусы обычно покрывают кредитами большую часть стоимости Geely. Так, 15-20 тысяч рублей они выделяют из личных сбережений или занимают у близких, а порядка 30 тысяч рублей берут в банке.

По статистике БПС-Сбербанка, около 75% получателей кредита на Geely сами оплачивают более 25% от цены автомобиля, каждый четвертый – менее четверти. Дело не только в финансовых возможностях: если внести 25% от стоимости автомобиля своими деньгами, то можно зафиксировать льготную ставку сразу на 3 года.

Среди моделей наибольшей популярностью пользуется кроссовер Geely Atlas. Белорусы также часто берут кредит на покупку компактного кроссовера Geely CoolRay и кросс-хэтчбека Geely GS. Многие также выбирают купе-кроссовер Geely Tugella.

«Кредиты на покупку Geely сейчас пользуются не меньшим успехом, чем в прошлые годы. Покупателей привлекает низкая стоимость обслуживания, что позволяет пересесть в новый автомобиль при отсутствии больших сбережений. Мы видим, что благодаря этой программе многие отказались от покупки подержанной иномарки на вторичном рынке и приняли решение в пользу новой машины из автоцентра», – пояснил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

При покупке Geely сейчас кредитуют до 7 лет по сниженной ставке в 7% годовых. Льготный период можно растянуть на 3 года при оплате 25% от стоимости автомобиля или на 2 года, если внести свыше 10%. После этого будет действовать рыночная ставка в 19,02% (ставка рефинансирования плюс 9,77 п.п.). Заявку рассматривают в течение 60 минут.