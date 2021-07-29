ЕГУ предлагает белорусам обучение онлайн. Что входит в программу?

Осенью 2021 года у всех желающих повысить свою профессиональную квалификацию, углубить компетенции по самым востребованным направлениям и оценить европейский подход к образованию появится возможность изучать целый ряд предметов из программы Европейского гуманитарного университета, которые были адаптированы для онлайн-обучения в рамках проекта «Университет без границ».

Именно онлайн-формат обучения приобретает особую актуальность в ситуации COVID-локдауна и закрытия границ между государствами. «Университет без границ» поможет всем желающим – например, тем, кто хочет, но пока не решается либо в силу определенных причин не может учиться за границей или просто стремится расширить свой кругозор и получить новый опыт и знания, – сделать шаг навстречу своим мечтам, не выходя из дома.

Проект «Университет без границ» реализуется в рамках программы Emerging Donors Challenge и ставит своей целью развитие способности общества противостоять современным вызовам, а также повышение уровня политической, правовой и медийной грамотности через образование с акцентом на передовые методы обучения и развитие критического мышления.

Европейский гуманитарный университет уже почти 30 лет открывает для студентов из Беларуси и других стран региона широкие образовательные возможности и карьерные перспективы. Сегодня они обучаются на программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры в очном, заочном и смешанном форматах, становясь востребованными специалистами даже в самых высококонкурентных отраслях.

Проект «Университет без границ» предоставит будущим слушателям предлагаемых в его рамках курсов шанс примерить на себя интересующую профессию, расширить свои профессиональные компетенции и получить знания европейского уровня посредством современных цифровых технологий.

Программа проекта «Университет без границ» включает различные курсы в области политики, права (включая курсы для уже практикующих юристов), медиа и коммуникации, гендерных исследований и др. Их слушатели смогут повысить свою квалификацию в отдельных областях социального и гуманитарного знания и попробовать силы в новых сферах, приобретут и улучшат навыки работы и коммуникации в виртуальной среде с использованием современных информационных технологий.

Онлайн-занятия также помогут расширить круг общения и завести новые знакомства: формат курсов предполагает не только самостоятельную учебу, но и активное взаимодействие с преподавателями и одногруппниками.

Запись на курсы осеннего семестра станет возможна в начале сентября, а занятия начнутся в октябре. Каждый курс рассчитан на обучение в течение 1 семестра, но количество курсов, которые можно выбрать, не ограничено.

В процессе обучения студенты должны будут выполнять все предусмотренные программой оцениваемые задания, после чего смогут получить сертификат о прохождении выбранного курса. Кроме того, для тех, кто пожелает продолжить образование в ЕГУ, успешные занятия в «Университете без границ» смогут быть зачтены как курсы по выбору во время обучения по выбранной специальности.