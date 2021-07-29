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Звери на дороге: в Беларуси стало больше аварий с дикими животными
29.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Внимание, звери на дороге. В Беларуси все чаще происходят аварии из-за диких животных. С начала года их уже более 300, есть и погибшие. Как избежать столкновения и когда нужно быть предельно острожными, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Лось погиб, а на восстановление автомобиля поисково-спасательного отряда понадобилось около трех тысяч долларов. Деньги пришлось собирать. Водитель Сергей Пекарский считает, что пассажиры выжили в той аварии благодаря высокому и усиленному бамперу. Теперь на месте ДТП установили знак «Дикие животные».
«Такое случилось в первый раз. Всегда думал, что к этому готов. Но не думал, что это происходит мгновенно. Я даже не тормозил. Я его увидел в метрах восьми. Было уже бесполезно, никуда не уйти в сторону», – вспоминает водитель Сергей Пекарский.
С начала года уже больше 300 животных попали под колеса. В Минской области таких аварий – восемь. Чаще ДТП происходят в конце весны, когда расселяется молодняк, и в начале осени –
«Самый опасный период суток для ДТП с участием диких животных – это вечерние и утренние сумерки. В это время снижается острота зрения и внимательность водителя. Животные, в свою очередь, повышают активность. Поэтому водитель, передвигаясь вдоль леса, всегда должен быть начеку», – предупреждает старший инспектор отделения по агитации и пропаганде Госавтоинспекции Минской области Екатерина Сапунова.
Вдоль трасс устанавливают предупреждающие дорожные знаки и защитные ограждения. Однако звери могут их повредить и даже перепрыгнуть. Растет как число крупных копытных животных в лесах, так и машин на дорогах.
«Численность животных, попавших в столкновение с транспортом, увеличилось в два раза с 2017 года. Увеличилось количество столкновений с лосем. Далее эта проблема будет все более актуальна. Нужно думать о том, чтобы аварийность уменьшить», – отметил генеральный директор Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Республики Беларусь Павел Гештовт.
Ученики школы экстремального вождения отрабатывают «объезд лося». Нужно правильно сделать маневр, понимать, что может машина, и суметь вывести ее из заноса. Есть и лайфхаки для неожиданной встречи на дороге.
Место ДТП оставлять нельзя. Как и забирать тушу погибшего животного. За это грозит уголовная ответственность. Еще придется возместить ущерб: например, за сбитого лося – около 4,5 половиной тысяч долларов. В случае аварии специалисты определяют вину водителя по скорости движения, наличию алкоголя в крови и обстоятельствам ДТП. В ГАИ напоминают, что ремонт авто придется делать за свой счет. Исключение – наличие КАСКО.
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Лишь с 2017 года численность животных, попавших в столкновение с транспортом в республике, увеличилось в два раза.
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