Звери на дороге: в Беларуси стало больше аварий с дикими животными

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Внимание, звери на дороге. В Беларуси все чаще происходят аварии из-за диких животных. С начала года их уже более 300, есть и погибшие. Как избежать столкновения и когда нужно быть предельно острожными, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Лось погиб, а на восстановление автомобиля поисково-спасательного отряда понадобилось около трех тысяч долларов. Деньги пришлось собирать. Водитель Сергей Пекарский считает, что пассажиры выжили в той аварии благодаря высокому и усиленному бамперу. Теперь на месте ДТП установили знак «Дикие животные».

«Такое случилось в первый раз. Всегда думал, что к этому готов. Но не думал, что это происходит мгновенно. Я даже не тормозил. Я его увидел в метрах восьми. Было уже бесполезно, никуда не уйти в сторону», – вспоминает водитель Сергей Пекарский.

С начала года уже больше 300 животных попали под колеса. В Минской области таких аварий – восемь. Чаще ДТП происходят в конце весны, когда расселяется молодняк, и в начале осени – во время брачного периода у копытных .

«Самый опасный период суток для ДТП с участием диких животных – это вечерние и утренние сумерки. В это время снижается острота зрения и внимательность водителя. Животные, в свою очередь, повышают активность. Поэтому водитель, передвигаясь вдоль леса, всегда должен быть начеку», – предупреждает старший инспектор отделения по агитации и пропаганде Госавтоинспекции Минской области Екатерина Сапунова.