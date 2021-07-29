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Россия решила выдать белорусским силовикам участника протестов Андрея Казимирова
Источник материала: Навiны
По сообщению правозащитного центра «Весна», участника августовских протестов в Минске Андрея Казимирова решено выдать белорусским силовикам.
Андрея Казимирова
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По сообщению правозащитного центра «Весна», участника августовских протестов в Минске Андрея Казимирова решено выдать белорусским силовикам.
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