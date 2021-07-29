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Россия решила выдать белорусским силовикам участника протестов Андрея Казимирова

29.07.2021 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По сообщению правозащитного центра «Весна», участника августовских протестов в Минске Андрея Казимирова решено выдать белорусским силовикам.

Россия решила выдать белорусским силовикам участника протестов Андрея Казимирова
Фото: memohrc.org

Андрея Казимирова обвиняют по ст. 293 УК (Организация массовых беспорядков). Он участвовал в протестах после президентских выборов и получил ранение резиновой пулей в ногу. Его вместе с друзьями задержали в магазине 13 августа. В сентябре он покинул Беларусь, а 14 января его задержали в России.

 
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По сообщению правозащитного центра «Весна», участника августовских протестов в Минске Андрея Казимирова решено выдать белорусским силовикам.
 
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