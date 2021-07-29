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Президент: мы со многими ректорами вузов расстались, потому пришёл в кресло ректора, «вкинулся» и забыл, что у тебя тысячи человек

29.07.2021 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент: мы со многими ректорами вузов расстались, потому пришёл в кресло ректора, «вкинулся» и забыл, что у тебя тысячи человек

Состоялся разговор у Президента с руководителями некоторых предприятий. Так, Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых генеральных директоров двух компаний. «Керамин» возглавит Дмитрий Петруша, который до настоящего времени был главой администрации Центрального района Минска. И здесь Александр Лукашенко отметил, что «Керамин» – предприятие с огромным потенциалом, но вот к управленческому звену есть ряд вопросов. Пост гендиректора Белорусской нефтяной компании теперь за Михаилом Костечко, прежде он работал директором предприятия «Трансхема» в Вильнюсе. Новому руководителю глава государства поставил задачу – занять компании свое место на рынке.

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Президент: мы со многими ректорами вузов расстались, потому пришёл в кресло ректора, «вкинулся» и забыл, что у тебя тысячи человек

Кадровые изменения и в руководстве трех вузов. Так, Белорусский государственный экономический университет возглавит Алексей Егоров. Кресло ректора главного аграрного вуза страны займет Николай Романюк. А руководить Барановичским госуниверситетом будет Александр Унсович.

Обращаясь к ректорам вузов, Президент подчеркнул, что в следующем году образованию будет уделено особое внимание. В частности, к сентябрю 2022-го поручено завершить реформу в этой сфере. Принципиальный момент – глава государства требует выхода на качественно новый уровень.

Президент: мы со многими ректорами вузов расстались, потому пришёл в кресло ректора, «вкинулся» и забыл, что у тебя тысячи человек

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С вузами мы будем разбираться, и очень серьезно. Мы со многими ректорами вузов расстались, потому что основная беда – пришел в кресло ректора, «вкинулся» и забыл, что у тебя тысячи молодых человек, будущее нашей страны. Студент – это будущая элита нашего общества. Результат мы тоже увидели в прошлом году. Поэтому управление и организация процессов – это главное. Опять же, внимания будет предостаточно, поддержка будет обеспечена. Но будущий год… Вы должны знать и глава Администрации: я уже окончательно сегодня определился, что по здравоохранению мы расставим все точки над «i» до конца этого года, а весь будущий год, начиная с сентября этого года до 1 сентября будущего года, мы посвятим образованию.

Надо закончить все начинания и так называемые реформы, которые мы собирались провести, начиная от учебника и заканчивая учебным процессом и участниками этих процессов. Все мы должны перелопатить, посмотреть, что нам надо оставить, что надо убрать, очистить от всего лишнего образование и вывести его на новый уровень. Если мы не встряхнем образование, мы будем неконкурентны. Наши ребята, наши студенты – а это будущие специалисты – будут неконкурентны на рынке, даже в Беларуси. А все же хотят где-то на Западе, еще где-то поработать. Мы не против. Желательно, чтобы поработал, опыта набрался и назад вернулся – вот в чем вопрос. Но они будут неконкурентны. Поэтому надо на предмет современных подходов выработать критерии и перестроить наше образование.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в...
 
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