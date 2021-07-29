ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польские таможенники задержали контрабанду сигарет из Беларуси на 2 млн евро

29.07.2021 17:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На пограничном переходе в Кузнице польские таможенники нашли сигареты из Беларуси стоимостью 2 млн.евро замаскированные под экспорт дерева.

Как сообщает 29 июля польская таможня беларуская фура прибывшая на границу в Кузницу (в Беларуси сопредельный пункт пропуска Брузги) согласно документам должна была везти доски. 

В ходе детального осмотра грузовика выяснилось, что в досках внутри сделаны полости и таким образом подготовлены большие закрытые ящики лишь имитирующие партию досок, а внутри этих ящиков была спрятана контрабанда сигарет.


Аналогичная схема экспорта беларуской «древесины» недавно была задержана в Литве

На разгрузку контрабанды и точный подсчет ушло больше суток. В грузовике, которым управлял 28-летний белорус было 600 тысяч пачек беларуских сигарет на сумму около 9 миллионов злотых (2 млн.евро).

В отношении водителя начато уголовное преследование. Мужчина был задержан на 3 месяца. За такой крупный объем контрабанды сигарет он может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пограничном переходе в Кузнице польские таможенники нашли сигареты из Беларуси стоимостью 2 млн.евро замаскированные под экспорт дерева.
 
Новости дня
Новости разные
 
Берасцеец адмовіўся ад квіткоў «Белавіі» і ўжо больш за тыдзень не можа вярнуць за іх грошы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by