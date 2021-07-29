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Польские таможенники задержали контрабанду сигарет из Беларуси на 2 млн евро
Источник материала: Партизан
На пограничном переходе в Кузнице польские таможенники нашли сигареты из Беларуси стоимостью 2 млн.евро замаскированные под экспорт дерева.
Как сообщает 29 июля польская таможня беларуская фура прибывшая на границу в Кузницу (в Беларуси сопредельный пункт пропуска Брузги) согласно документам должна была везти доски.
В ходе детального осмотра грузовика выяснилось, что в досках внутри сделаны полости и таким образом подготовлены большие закрытые ящики лишь имитирующие партию досок, а внутри этих ящиков была спрятана контрабанда сигарет.
Аналогичная схема экспорта беларуской «древесины» недавно была задержана в Литве
На разгрузку контрабанды и точный подсчет ушло больше суток. В грузовике, которым управлял 28-летний белорус было 600 тысяч пачек беларуских сигарет на сумму около 9 миллионов злотых (2 млн.евро).
В отношении водителя начато уголовное преследование. Мужчина был задержан на 3 месяца. За такой крупный объем контрабанды сигарет он может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет.
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На пограничном переходе в Кузнице польские таможенники нашли сигареты из Беларуси стоимостью 2 млн.евро замаскированные под экспорт дерева.
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