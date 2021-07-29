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Газета "Информ-прогулка" прекратила выпуск печатной версии: типография расторгла договор

29.07.2021 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пинская типография расторгла договор на печать независимого издания.

О том, что предыдущий печатный номер был последним, сообщается на сайте издания. Редакция предлагает скачать свежий номер газеты в электронном виде.

«Информ-прогулка» была зарегистрирована в 1994 году журналистом Андреем Вышинским. Она стала единственным независимым источником информации в Лунинецком районе. 

Вокруг издания сплотились журналисты, писатели, краеведы, которые по своим политическим взглядам не вписывались в формат госиздания. Газета была ожидаема в каждом доме.

И хотя в последние годы тираж газеты упал в разы, поскольку аудитория ушла в онлайн, у неё были свои приверженцы.

Все годы своего существования издание печаталось в Пинской типографии.

«Информ-прогулка» оставалась одним из немногих печатных СМИ, выходивших до последнего времени в стране. 

До этого прекратили выпуск печатной версии «Рэгіянальная газета» (Молодечно), «Intex-press (Барановичи), «Брестская газета», «Народная Воля» и другие.

Напомним, в редакции «Информ-прогулки», как и в ряде других независимых региональных изданий, в черную для беларуских СМИ пятницу 9 июля прошел обыск.
 
 
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Пинская типография расторгла договор на печать независимого издания.
 
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