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Газета "Информ-прогулка" прекратила выпуск печатной версии: типография расторгла договор
Источник материала: Партизан
Пинская типография расторгла договор на печать независимого издания.
О том, что предыдущий печатный номер был последним,
«Информ-прогулка» была зарегистрирована в 1994 году журналистом Андреем Вышинским. Она стала единственным независимым источником информации в Лунинецком районе.
Вокруг издания сплотились журналисты, писатели, краеведы, которые по своим политическим взглядам не вписывались в формат госиздания. Газета была ожидаема в каждом доме.
И хотя в последние годы тираж газеты упал в разы, поскольку аудитория ушла в онлайн, у неё были свои приверженцы.
Все годы своего существования издание печаталось в Пинской типографии.
«Информ-прогулка» оставалась одним из немногих печатных СМИ, выходивших до последнего времени в стране.
До этого прекратили выпуск печатной версии «Рэгіянальная газета» (Молодечно), «Intex-press (Барановичи), «Брестская газета», «Народная Воля» и другие.
Напомним, в редакции «Информ-прогулки», как и в ряде других независимых региональных изданий, в черную для беларуских СМИ пятницу 9 июля прошел обыск.
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Пинская типография расторгла договор на печать независимого издания.
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