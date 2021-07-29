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«Белавиа» возобновляет полёты в Сочи и Краснодар

29.07.2021 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белавиа» возобновляет полеты в Сочи и Краснодар. С 7 августа полеты из Минска в Сочи будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 8 августа трижды в неделю будут летать самолеты из Минска в Краснодар.

«Белавиа» возобновляет полёты в Сочи и Краснодар

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа увеличивает число регулярных рейсов в Беларусь. Вдвое вырастет количество рейсов между Минском и Москвой – вместо 10 их будет 20.

О других новостях экономики за 29 июля читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Белавиа» возобновляет полеты в Сочи и Краснодар. С 7 августа полеты из Минска в Сочи будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам,...
 
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