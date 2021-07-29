«Белавиа» возобновляет полёты в Сочи и Краснодар

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белавиа» возобновляет полеты в Сочи и Краснодар. С 7 августа полеты из Минска в Сочи будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 8 августа трижды в неделю будут летать самолеты из Минска в Краснодар.





Ранее стало известно, что Россия с 1 августа увеличивает число регулярных рейсов в Беларусь. Вдвое вырастет количество рейсов между Минском и Москвой – вместо 10 их будет 20.

О других новостях экономики за 29 июля читайте здесь .