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«Белавиа» возобновляет полёты в Сочи и Краснодар
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Белавиа» возобновляет полеты в Сочи и Краснодар. С 7 августа полеты из Минска в Сочи будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 8 августа трижды в неделю будут летать самолеты из Минска в Краснодар.
Ранее стало известно, что Россия с 1 августа увеличивает число регулярных рейсов в Беларусь. Вдвое вырастет количество рейсов между Минском и Москвой – вместо 10 их будет 20.
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Новости Беларуси. «Белавиа» возобновляет полеты в Сочи и Краснодар. С 7 августа полеты из Минска в Сочи будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам,...
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