|
Белорусские депутаты не будут сокращать контакты с парламентами западных государств
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Депутаты рассказали о повестке осенней сессии. 18 законопроектов и декрет Президента предложены к рассмотрению в Овальном зале в новом сезоне. Большинство из них планируется заслушать во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Депутаты рассказали о повестке осенней сессии. 18 законопроектов и декрет Президента предложены к рассмотрению в Овальном зале в новом сезоне....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)