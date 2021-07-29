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Уборочная кампания-2021: в Беларуси собрали более 2,5 миллиона тонн зерна

29.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучший подарок для аграриев – богатый урожай. В Беларуси уже собрали около двух с половиной миллионов тонн зерна. Больше всего – в Брестской и Минской областях, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

У каждого комбайна есть свой личный номер. У Александра Гринаш – 111-й. Трижды первый. Он одним из первых собрал первую тысячу тонн зерна в стране. Комбайн не подводит.

«Десятый сезон. Это хорошая техника. Проста в обслуживании, надежность, по качеству и производительности», – рассказал механизатор Александр Гринаш.

Сергей Войняк только немного отстает от Александра. Он тоже механизатор-тысячник. Убирает рапс. Из него получают ценное масло, биотопливо, а жмых идет на корм скоту.

«Начинали с озимного ячменя, убирали, потом пошли на пшеницу, подошел рапс, начали убирать рапс, погодные условия сложились так, что местами он полегший, приходится опускать ниже жатку», – рассказал механизатор Сергей Войняк.

Это хозяйство Несвижского района в лидерах не только в Минской области, но и в стране. Погода подсушила зерна. Его можно сразу в закрома.

Если средняя урожайность по стране – 33 центнера с гектара, то здесь – больше 80. В этом агрокомбинате собрали больше половины урожая. Николай Радоман – председатель хозяйства – говорит, что еще семь-восемь дней, и работы завершат.

«В лучшие года урожайность достигала 100 центнеров с гектара. Если брать сравнительно с кем-то, то вроде неплохо, но для нас и нашей технологии, и наших полей, и для наших специалистов – это не показатель», – поделился председатель агрокомбината Николай Радоман.

Некоторые хозяйства в стране перешли даже на круглосуточный режим работы в поле. Для аграриев важен каждый день. Намолочено почти два с половиной миллиона тонн зерна. Это третья часть всего урожая зерновых.



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Некоторые хозяйства в стране перешли даже на круглосуточный режим работы в поле. Для аграриев важен каждый день.
 
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