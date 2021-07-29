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Правозащитнику Беляцкому отказано в изменении меры пресечения

29.07.2021 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководителю лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому отказано в изменении меры пресечения, сообщают его коллеги.

Правозащитнику Беляцкому отказано в изменении меры пресечения
После вручения премии в посольстве Швеции в Минске. Фото: t.me/viasna96

Решение вынес 29 июля суд Партизанского района Минска (судья Михаил Макаревич) по итогам рассмотрения жалобы адвоката Беляцкого в закрытом режиме. Правозащитник останется в СИЗО № 1, передает БелаПАН.

Беляцкий, а также его заместитель Валентин Стефанович и юрист «Весны» Владимир Лабкович были взяты под стражу 14 июля. В тот день у них прошли обыски. По данным правозащитников, дело возбуждено по статьям 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 243 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководителю лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому отказано в изменении меры пресечения, сообщают его коллеги.
 
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