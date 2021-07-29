Правозащитнику Беляцкому отказано в изменении меры пресечения

Руководителю лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому отказано в изменении меры пресечения, сообщают его коллеги.



После вручения премии в посольстве Швеции в Минске. Фото: t.me/viasna96

Решение вынес 29 июля суд Партизанского района Минска (судья Михаил Макаревич) по итогам рассмотрения жалобы адвоката Беляцкого в закрытом режиме. Правозащитник останется в СИЗО № 1, передает БелаПАН .

Беляцкий, а также его заместитель Валентин Стефанович и юрист «Весны» Владимир Лабкович были взяты под стражу 14 июля. В тот день у них прошли обыски. По данным правозащитников, дело возбуждено по статьям 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 243 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.