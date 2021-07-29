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В Беларуси внедрят электронную карту допуска к осуществлению автомобильных пассажирских перевозок

29.07.2021 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси будет внедрена электронная карта допуска к осуществлению автомобильных пассажирских перевозок. Как сообщил 29 июля на пресс-конференции в Минске заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина, это предусмотрено проектом указа, который сейчас проходит общественное обсуждение.

В Беларуси внедрят электронную карту допуска к осуществлению автомобильных пассажирских перевозок

«Цель указа — обеспечение безопасности перевозок пассажиров, создание условий добросовестной конкуренции и повышение качества услуг», — отметил Дубина, передает БелаПАН.

Электронную карту допуска будет выдавать Транспортная инспекция перевозчикам, водителям и диспетчерам такси. «Закрепляется норма, что деятельность без наличия карты допуска является незаконной и запрещается. Таким образом, у недобросовестных перевозчиков, использующих серые схемы, исключаются конкурентные преимущества. В случае несоблюдения законодательства будут применяться ограничительные меры: приостановка действия карты допуска сроком до одного месяца, регистрационной карты транспортного средства и карты допуска диспетчера — до трех месяцев. В случае повторных нарушений действие карты будет прекращаться, а получить ее повторно можно будет только через полгода», — пояснил замминистра.

Информация о выдаче карты допуска будет размещаться на общедоступном информационном ресурсе.

Проектом указа также предусмотрено, что аренда автомобиля с экипажем будет разрешена только юрлицам и индивидуальным предпринимателям. «Норма вводится для того, чтобы отдельные субъекты не злоупотребляли гражданско-правовыми отношениями и не осуществляли перевозку пассажиров», — сказал Дубина.

Он подчеркнул, что для добросовестных перевозчиков фактически ничего не меняется: «Просто будет оформляться в электронном виде допуск, и нужно будет выполнять существующее законодательство в области пассажирских перевозок».

По словам чиновника, общественное обсуждение проекта документа завершится 30 июля.

Дубина заявил, что нововведение не приведет к росту стоимости пассажирских автомобильных перевозок. «Мы не планируем глобальных изменений в тарифной политике, тарифы на данный вид услуг не регулируются государством. Вопрос в том, что складывается по стоимости одного километра. Если не уплачиваются налоги, не осуществляются отчисления в ФСЗН и другие платежи, тарифы настолько малые, что предприятие, которое добросовестно выполняет все нормы, условия, не может работать на рынке. Вопрос в том, чтобы все перевозчики работали в равных условиях. Тогда и водителям не придется работать по 12—16 часов, чтобы заработать среднюю по стране зарплату», — заявил он.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси будет внедрена электронная карта допуска к осуществлению автомобильных пассажирских перевозок.
 
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