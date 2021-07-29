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Почти три тысячи рублей штрафа за майку на балконе!
29.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
И снова пикет …из белья.
Почти три тысячи рублей штрафа получила 31-летняя Олеся Яночкина из Минска за то, что вывесила сушиться на балкон футболку «не того цвета», сообщает
Накануне девушку задержали, и 26 июля в суде Фрунзенского района рассмотрели дело «о футболке».
Во Фрунзенском РОВД Минска на Олесю составили протокол по ст. 24.23 КоАП за несанкционированный пикет.
Согласно с протоколом, Олеся вывесила на балконе белую футболку с красной полосой посередине, которая, по мнению милиционеров, напоминала БЧБ-флаг.
Олеся утверждала, что выстиранная футболка сохла на балконе и после замечания участкового ее сразу сняли. Однако через пару дней к ней пришли милиционеры и предложили пройти с ними на профилактическую беседу, после чего задержали на сутки до суда.
При этом у девушки есть малолетний ребенок. А на суде свидетель-милиционер забыл, что именно он задерживал Олесю и составлял протокол.
Судья Мария Ерохина признала девушку виновной в пикетировании и наказала ее штрафом в размере 2900 рублей (100 базовых величин).
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И снова пикет …из белья.
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