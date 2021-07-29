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Почти три тысячи рублей штрафа за майку на балконе!

29.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

И снова пикет …из белья.

Почти три тысячи рублей штрафа за майку на балконе!

Почти три тысячи рублей штрафа получила 31-летняя Олеся Яночкина из Минска за то, что вывесила сушиться на балкон футболку «не того цвета», сообщает Вясна.

Накануне девушку задержали, и 26 июля в суде Фрунзенского района рассмотрели дело «о футболке».

Во Фрунзенском РОВД Минска на Олесю составили протокол по ст. 24.23 КоАП за несанкционированный пикет.

Согласно с протоколом, Олеся вывесила на балконе белую футболку с красной полосой посередине, которая, по мнению милиционеров, напоминала БЧБ-флаг.  

Олеся утверждала, что выстиранная футболка сохла на балконе и после замечания участкового ее сразу сняли. Однако через пару дней к ней пришли милиционеры и предложили пройти с ними на профилактическую беседу, после чего задержали на сутки до суда.

При этом у девушки есть малолетний ребенок. А на суде свидетель-милиционер забыл, что именно он задерживал Олесю и составлял протокол. 

Судья Мария Ерохина признала девушку виновной в пикетировании и наказала ее штрафом в размере 2900 рублей (100 базовых величин).

 
Теги: Минск
 
 
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