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Стало известно имя белоруса, которого Россия решила экстрадировать в вопреки запрету ЕСПЧ
29.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский суд разрешил выдать Беларуси фигуранта дела о массовых беспорядках в августе 2020 года Андрея Казимирова, несмотря на запрет ЕСПЧ.
Андрей Казимиров. Фото: скриншот / Анархический черный крест Беларусь / abc-belarus.org
В Московской Хельсинкской Группе рассказали
Адвокат Казимирова Илларион Васильев рассказал «Открытым медиа» что Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе постановление Мосгорсуда, который, в свою очередь, признал законным постановление Генпрокуратуры об экстрадиции белоруса, несмотря на решение Европейского суда по правам человека.
Гражданин Беларуси Андрей Казимиров на родине обвиняется в участии в массовых беспорядках 9 августа 2020 года, связанных с президентскими выборами в стране, ему грозит 8 лет лишения свободы.
Во время одного из митингов активист был ранен в ногу резиновой пулей. Когда ему стало известно об уголовном преследовании, он уехал в Россию. Там его задержали 14 января 2021 года.
29 апреля 2021 года Генеральная прокуратура РФ уведомила Казимирова об удовлетворении запроса на экстрадицию.
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Его обвиняют в массовых беспорядках.
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