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Стало известно имя белоруса, которого Россия решила экстрадировать в вопреки запрету ЕСПЧ

29.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский суд разрешил выдать Беларуси фигуранта дела о массовых беспорядках в августе 2020 года Андрея Казимирова, несмотря на запрет ЕСПЧ.

Стало известно имя белоруса, которого Россия решила экстрадировать в вопреки запрету ЕСПЧ

Андрей Казимиров. Фото: скриншот / Анархический черный крест Беларусь / abc-belarus.org

В Московской Хельсинкской Группе рассказали Открытым медиа, что Первый апелляционный суд решил проигнорировать постановление Европейского суда по правам человека.

Адвокат Казимирова Илларион Васильев рассказал «Открытым медиа» что Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе постановление Мосгорсуда, который, в свою очередь, признал законным постановление Генпрокуратуры об экстрадиции белоруса, несмотря на решение Европейского суда по правам человека.

Гражданин Беларуси Андрей Казимиров на родине обвиняется в участии в массовых беспорядках 9 августа 2020 года, связанных с президентскими выборами в стране, ему грозит 8 лет лишения свободы.

Во время одного из митингов активист был ранен в ногу резиновой пулей. Когда ему стало известно об уголовном преследовании, он уехал в Россию. Там его задержали 14 января 2021 года.

29 апреля 2021 года Генеральная прокуратура РФ уведомила Казимирова об удовлетворении запроса на экстрадицию.

 
 
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