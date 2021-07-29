Стало известно имя белоруса, которого Россия решила экстрадировать в вопреки запрету ЕСПЧ

Источник материала: Салiдарнасць

Российский суд разрешил выдать Беларуси фигуранта дела о массовых беспорядках в августе 2020 года Андрея Казимирова, несмотря на запрет ЕСПЧ.





Андрей Казимиров. Фото: скриншот / Анархический черный крест Беларусь / abc-belarus.org

В Московской Хельсинкской Группе рассказали Открытым медиа , что Первый апелляционный суд решил проигнорировать постановление Европейского суда по правам человека .

Адвокат Казимирова Илларион Васильев рассказал «Открытым медиа» что Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе постановление Мосгорсуда, который, в свою очередь, признал законным постановление Генпрокуратуры об экстрадиции белоруса, несмотря на решение Европейского суда по правам человека.

Гражданин Беларуси Андрей Казимиров на родине обвиняется в участии в массовых беспорядках 9 августа 2020 года, связанных с президентскими выборами в стране, ему грозит 8 лет лишения свободы.

Во время одного из митингов активист был ранен в ногу резиновой пулей. Когда ему стало известно об уголовном преследовании, он уехал в Россию. Там его задержали 14 января 2021 года.

29 апреля 2021 года Генеральная прокуратура РФ уведомила Казимирова об удовлетворении запроса на экстрадицию.