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«Той, хто сядзіць наперадзе». Ігар Марзалюк разважае пра вытокі інстытута прэзідэнцтва

29.07.2021 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк расскажет историю возникновения института президентства, напомнит нам о прошлых референдумах, о том, какие изменения последовали после них, а также объяснит, почему именно модель президентской власти выбрана в Беларуси. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Той, хто сядзіць наперадзе». Ігар Марзалюк разважае пра вытокі інстытута прэзідэнцтва

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Тэрмін «прэзідэнт» у перакладзе з лацінскай мовы азначае «той, хто сядзіць наперадзе». Мабыць, у антычныя часы прэзідэнтам называлі старшынствуючых на розных сходах. Ад гэтага першапачатковага значэння пасля ўзнікла такая пасада, як прэзідэнт Сената. У цяперашнім разуменні тэрмін «прэзідэнт» пачаў ужывацца толькі з канца XVIII стагоддзя, калі быў заснаваны інстытут прэзідэнцтва ў ЗША.

Ігар Марзалюк: «У сучаснай беларускай палітычнай сістэме каласальнае значэнне мае інстытут прэзідэнцтва»

Узнікненне інстытута прэзідэнцтва ў свеце было звязана з пошукам ЗША новага спосабу арганізацыі дзяржаўнага кіравання, які прадугледжвае стварэнне моцнай выканаўчай улады і ў той жа час які выключае магчымасць яе ператварэння ў тыранію.

«Той, хто сядзіць наперадзе». Ігар Марзалюк разважае пра вытокі інстытута прэзідэнцтва

Ігар Марзалюк:
Задуманы першапачаткова як частка выканаўчай улады прэзідэнт ЗША замяніў у свядомасці грамадзян манарха і стаў ажыццяўляць функцыі кіраўніка дзяржавы. Сучаснае ўяўленне пра прэзідэнта як раз і грунтуецца на атаясамліванні яго з кіраўніком дзяржавы. Эфектыўнасць функцыянавання прэзідэнцтва ў ЗША спрыяла распаўсюджванню гэтага інстытута ў свеце. Сёння прэзідэнцтва – неад’емны элемент сусветнай палітычнай практыкі. 143 краіны (з іх 140 – члены ААН) маюць у сваім дзяржаўным ладзе інстытут прэзідэнцтва.

Падрабязней у відэаматэрыяле.

 
 
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Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк расскажет историю возникновения...
 
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