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«Той, хто сядзіць наперадзе». Ігар Марзалюк разважае пра вытокі інстытута прэзідэнцтва
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк расскажет историю возникновения института президентства, напомнит нам о прошлых референдумах, о том, какие изменения последовали после них, а также объяснит, почему именно модель президентской власти выбрана в Беларуси. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Узнікненне інстытута прэзідэнцтва ў свеце было звязана з пошукам ЗША новага спосабу арганізацыі дзяржаўнага кіравання, які прадугледжвае стварэнне моцнай выканаўчай улады і ў той жа час які выключае магчымасць яе ператварэння ў тыранію.
Ігар Марзалюк:
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Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк расскажет историю возникновения...
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