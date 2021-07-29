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В Польше пассажирский поезд врезался в грузовик и сошёл с рельсов
Источник материала: СТВ
Новости Польши. Железнодорожное происшествие на западе Польши. Возле города Щецин пассажирский поезд врезался в грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадали 8 человек, эвакуированы около 40. ЧП произошло на переезде. По предварительным данным, сигнализация и светофор работали исправно, однако грузовик все равно выехал на пути. В результате столкновения два вагона состава сошли с рельсов.
На месте происшествия работают экстренные службы. Движение перекрыто. Причины аварии предстоит установить специалистам.
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Новости Польши. Железнодорожное происшествие на западе Польши. Возле города Щецин пассажирский поезд врезался в грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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