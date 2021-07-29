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В Полоцком районе в озере утонул мужчина
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"28 июля в 21.46 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере Навлицкое возле деревни Навлица Полоцкого района Витебской области", - рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший мужчина 1950 года рождения.-0-
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Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший мужчина 1950 года рождения.
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