Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"28 июля в 21.46 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере Навлицкое возле деревни Навлица Полоцкого района Витебской области", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший мужчина 1950 года рождения.-0-