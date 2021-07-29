И тут не судьба: наши пловцы не смогли выйти в финал соревнований в Токио

Евгений Цуркин в предварительном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем не вышел в полуфинал. В предварительном заплыве белорус финишировал 7-м с результатом 52.90 (+2.51). В итоговом протоколе он занял 42-е место.





В предварительном заплыве смешанной эстафеты 4 по 100 м команда Беларуси в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Анастасии Кулешовой и Анастасии Шкурдай финишировала 8-й с результатом 3:46.35 (+7.60).





Белорусы также не вышли в финал, и заняли итоговое 12-е место.







