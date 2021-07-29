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И тут не судьба: наши пловцы не смогли выйти в финал соревнований в Токио

29.07.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евгений Цуркин и команда смешанной эстафеты по плаванию не смогли выйти в финал олимпийского турнира в 7-й день соревнований.

Евгений Цуркин в предварительном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем не вышел в полуфинал. В предварительном заплыве белорус финишировал 7-м с результатом 52.90 (+2.51). В итоговом протоколе он занял 42-е место.

В предварительном заплыве смешанной эстафеты 4 по 100 м команда Беларуси в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Анастасии Кулешовой и Анастасии Шкурдай финишировала 8-й с результатом 3:46.35 (+7.60). 

Белорусы также не вышли в финал, и заняли итоговое 12-е место.
 
 
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Евгений Цуркин и команда смешанной эстафеты по плаванию не смогли выйти в финал олимпийского турнира в 7-й день соревнований.
 
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