







Радио Свобода . "Дело Тихановского" рассматривают в Гомеле уже больше месяца. В зал не пускают даже родственников. Что происходит в суде, можно узнать лишь по письмам, которые получают близкие. Подробности рассказывает





С первого судебного заседания под СИЗО дежурит Дарья, супруга Игоря Лосика. Она рассказывает, что в пятницу получила письмо от мужа. «Настроение у него — „американские горки“. В один день он понимает, что он заложник, предмет торга, в другой — что все плохо», — рассказывает девушка.





Она говорит, что Игорь просил купить книгу про Гарри Поттера. Она сделала это, отнесла в СИЗО, но вместо того, чтобы попасть к Игорю, книга оказалась на складе. Письма от Игоря Дарья получает, но отмечает — идут они плохо. Он пишет, что «перечитал 177 томов дела и ничего не нашел там про свою вину».





По словам матери Артема Сакова, ее сына утешает то, что спала жара, в письмах он интересуется про здоровье семьи, держится хорошо. Он пишет, что всегда будет помнить этот суд. «Нет ничего, потому он и закрытый, — говорит он. — Я тут кое-что понял. Человек временами показывает свои страхи на других».





Адвокат Тихановского Наталья Мацкевич отметила, что Сергей в порядке и ничуть не изменился. Прогнозировать, когда огласят приговор, она не берется.





Напомним, суд начался 24 июня. Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Николая Статкевича, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова и Артема Сакова обвиняют в подготовке массовых беспорядков и препятствовании работе ЦИК. Заседание проходит в СИЗО в закрытом режиме.