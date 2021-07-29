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VOKA League приглашает на финал турнира по Counter-Strike: Global Offensive

29.07.2021 18:19 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

1 августа в рамках четвертого сезона VOKA League состоятся финальные игры турнира по Counter-Strike: Global Offensive. Организатор события – видеосервис VOKA при поддержке Белорусской ассоциации компьютерного спорта.

В ходе противостояния лучшие команды поспорят за призовые места, а зрители и болельщики смогут поддержать их личным присутствием и увидеть все самое интересное своими глазами: финал турнира пройдет в LAN-формате. Местом его проведения станет парк виртуальной реальности Teleport VR (ул. Притыцкого, 156, ТРЦ Green City).

Площадка откроется уже в 11:00. Пока команды-участницы нижней сетки и гранд-финала будут готовиться к решающим играм, гостей ожидают другие активности: они смогут получить автографы игроков и проверить, насколько хорошо ориентируются в мире CS:GO, приняв участие в викторинах и конкурсах с призами, которые наверняка оценит каждый геймер. Кроме того, зрителям предложат продемонстрировать навыки игры в ходе PVP-турнира, организованного специально для них. А в 15:00 для гостей события пройдет командный тематический квиз.

Сам гранд-финал четвертого сезона VOKA League по CS:GO стартует в 16:00. Онлайн-трансляция будет доступна на платформе VOKA в разделе «Киберспорт».

Помимо призовых, еще одним бонусом для команд, занявших первые четыре места в турнирной таблице, станет возможность автоматически принять участие в состязаниях по CS:GO пятого сезона VOKA League – при условии, что в их составе к тому моменту останутся как минимум три из пяти участников нынешнего турнира.

 
 
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1 августа в рамках четвертого сезона VOKA League состоятся финальные игры турнира по Counter-Strike: Global Offensive. Организатор события – видеосервис VOKA при поддержке Белорусской...
 
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