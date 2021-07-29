ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ошибки при организации вакцинации в Болгарии стоили жизней 10 тысяч человек

29.07.2021 18:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Болгарии. Ошибки в организации вакцинации от COVID-19 в Болгарии стоили жизней 10 тысяч человек. С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ошибки при организации вакцинации в Болгарии стоили жизней 10 тысяч человек

Среди моментов, приведших к трагическим показателям, глава ведомства отметил неправильно расставленные приоритеты прививочной кампании. Наиболее уязвимые категории граждан начали получать вакцину слишком поздно. Речь идет о людях старше 60 лет и пациентах с хроническими заболеваниями. 80 % умерших жителей страны в период второй волны инфекции были пожилыми. По мнению министра, их можно было спасти.

Ошибки при организации вакцинации в Болгарии стоили жизней 10 тысяч человек

Кроме того, еще одной ошибкой стала плохая логистика. Власти отдали предпочтение вакцине AstraZeneca, проигнорировав других производителей. Позднее с поставками препарата возникли проблемы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Болгарии. Ошибки в организации вакцинации от COVID-19 в Болгарии стоили жизней 10 тысяч человек. С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Действительно ли в жару нужно пить горячий чай? Вот что думает об этом врач
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by