Ошибки при организации вакцинации в Болгарии стоили жизней 10 тысяч человек

Источник материала: СТВ

Новости Болгарии. Ошибки в организации вакцинации от COVID-19 в Болгарии стоили жизней 10 тысяч человек. С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Среди моментов, приведших к трагическим показателям, глава ведомства отметил неправильно расставленные приоритеты прививочной кампании. Наиболее уязвимые категории граждан начали получать вакцину слишком поздно. Речь идет о людях старше 60 лет и пациентах с хроническими заболеваниями. 80 % умерших жителей страны в период второй волны инфекции были пожилыми. По мнению министра, их можно было спасти.





Кроме того, еще одной ошибкой стала плохая логистика. Власти отдали предпочтение вакцине AstraZeneca, проигнорировав других производителей. Позднее с поставками препарата возникли проблемы.