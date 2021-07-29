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Вот как выглядят учения по «пресечению массовых беспорядков» в Беларуси
Источник материала: Партизан
Опубликованы новые фото учений по «охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий и пресечения массовых беспорядков».
Фото были опубликованы в телеграм-канале BLIK.
Их 27 и 28 июля проводили внутренние войска во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел,
Фото: Telegram/ BLIK
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Опубликованы новые фото учений по «охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий и пресечения массовых беспорядков».
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