Юрий Воскресенский озвучил, сколько заключенных написали заявление на помилование от Лукашенко

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сообщает blizko.by, что по состоянию на 29 июля в офис КСДС поступило 36 заявлений желающих написать помилование на имя Лукашенко. Юрий Воскресенский пишет,blizko.by, что по состоянию на 29 июля в офис КСДС поступило 36 заявлений желающих написать помилование на имя Лукашенко.

«КСДС собирает информацию о всех, кто готов признать свои ошибки и принять участие в минимизации последствий гражданского противостояния по 31 августа 2021 года», — говорится в публикации.

Воскресенский отмечает, что КСДС не дает гарантий помилования, однако «приложит все усилия, чтобы органы государственной власти и управления, и лично Президент Лукашенко пошли навстречу раскаявшимся ребятам».

Подчеркивается, что заявления продолжают поступать.











