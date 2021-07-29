ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Юрий Воскресенский озвучил, сколько заключенных написали заявление на помилование от Лукашенко

29.07.2021 18:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Информация об этом появилась в телеграм-канале председателя Круглого стола демократических сил.


Фото: Telegram/ Юрий Воскресенский

Юрий Воскресенский пишет, сообщает blizko.by, что по состоянию на 29 июля в офис КСДС поступило 36 заявлений желающих написать помилование на имя Лукашенко.
 
«КСДС собирает информацию о всех, кто готов признать свои ошибки и принять участие в минимизации последствий гражданского противостояния по 31 августа 2021 года», — говорится в публикации. 
 
Воскресенский отмечает, что КСДС не дает гарантий помилования, однако «приложит все усилия, чтобы органы государственной власти и управления, и лично Президент Лукашенко пошли навстречу раскаявшимся ребятам». 
 
Подчеркивается, что заявления продолжают поступать. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация об этом появилась в телеграм-канале председателя Круглого стола демократических сил.
 
Новости дня
Новости разные
 
БФФ: не исключено, что на какое-то время нам придется сделать Казань вторым домом сборной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by