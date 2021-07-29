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БФФ: не исключено, что на какое-то время нам придется сделать Казань вторым домом сборной
Источник материала: Партизан
Представитель белорусской федерации футбола (БФФ) Игорь Цаплюк рассказал, какие есть планы относительно проведения домашних матчей главной команды страны.
Мы до последнего будем надеяться, что уже к осени сможем проводить матчи дома. Но не исключено, что на какое-то время нам придется сделать Казань вторым домом белорусской национальной сборной,
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Представитель белорусской федерации футбола (БФФ) Игорь Цаплюк рассказал, какие есть планы относительно проведения домашних матчей главной команды страны.
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