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БФФ: не исключено, что на какое-то время нам придется сделать Казань вторым домом сборной

29.07.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель белорусской федерации футбола (БФФ) Игорь Цаплюк рассказал, какие есть планы относительно проведения домашних матчей главной команды страны.



Мы до последнего будем надеяться, что уже к осени сможем проводить матчи дома. Но не исключено, что на какое-то время нам придется сделать Казань вторым домом белорусской национальной сборной, пишет Прессбол.
 
 
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Представитель белорусской федерации футбола (БФФ) Игорь Цаплюк рассказал, какие есть планы относительно проведения домашних матчей главной команды страны.
 
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