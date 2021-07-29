Благотворительный проект «Имена» ликвидируют из-за отсутствия прибыли





Катерина Синюк. Фото: Пресс-клуб Беларусь.





пишет Reform.by. «Получила наконец официальное уведомление из Мингорисполкома о причинах ликвидации ИМЕН. НЕосуществление предпринимательской (!) деятельности в течение 24 месяцев. Некоммерческое учреждение НЕ получало прибыль. Какой ужас», — написала у себя в Facebook основательница проекта Катерина Синюк, опубликовав снимки документа из Минорисполкома (орфография и пунктуация сохранены — прим. Reform.by),Reform.by.





В уведомлении действительно говорится, что решение о начале ликвидации учреждения «ИменаМедиа» принято на основании «представления налогового органа в связи неосуществлением предпринимательской деятельности в течение двадцати четырех месяцев подряд».





Катерина Синюк считает, что уведомление могли прислать по ошибке, так как устно называлась другая причина ликвидации. Она подчеркивает, что, являясь некоммерческой организацией, учреждение и не должно уплачивать налог на прибыль, если как благотворительная организация не ведет предпринимательскую деятельность.





«Письмо это, вероятно, прислали по ошибке, и не только нам. Потому что устно назвали причину ликвидации другую. Что мы якобы вели деятельность, не соответствующую уставу. Это тоже очень, конечно, интересно, ведь чтобы признать неуставную деятельность должна была быть у ИМЕН проверка, разбирательство хоть какое-то, уточняющие вопросы», — написала она.





Напомним, 14 июля в офис «Имен» пришли с обыском. Были изъяты документы. Обыск также прошел дома у Синюк. Офис остается опечатанным, а команда проекта работает удаленно. Позднее стало известно, что счета учреждения арестованы.





Арест счетов, по словам Синюк, препятствует ликвидации, так как в рамках процедуры необходимо провести расчеты со всеми контрагентами: проектами, которые собирали деньги через проект, а также сотрудникам. Такое требование прописано в законодательстве. Но сейчас «Имена» не могут это сделать.









Фото уведомления