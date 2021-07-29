ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Благотворительный проект «Имена» ликвидируют из-за отсутствия прибыли

29.07.2021 18:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Некоммерческую организацию «ИменаМедиа», известную по благотворительному проекту «Имена», ликвидируют за неосуществление предпринимательской деятельности в течение 24 месяцев. Такая причина указана в уведомлении Минорисполкома, которое получили основатели проекта.


Катерина Синюк. Фото: Пресс-клуб Беларусь.

«Получила наконец официальное уведомление из Мингорисполкома о причинах ликвидации ИМЕН. НЕосуществление предпринимательской (!) деятельности в течение 24 месяцев. Некоммерческое учреждение НЕ получало прибыль. Какой ужас», — написала у себя в Facebook основательница проекта Катерина Синюк, опубликовав снимки документа из Минорисполкома (орфография и пунктуация сохранены — прим. Reform.by), пишет Reform.by.

В уведомлении действительно говорится, что решение о начале ликвидации учреждения «ИменаМедиа» принято на основании «представления налогового органа в связи неосуществлением предпринимательской деятельности в течение двадцати четырех месяцев подряд».

Катерина Синюк считает, что уведомление могли прислать по ошибке, так как устно называлась другая причина ликвидации. Она подчеркивает, что, являясь некоммерческой организацией, учреждение и не должно уплачивать налог на прибыль, если как благотворительная организация не ведет предпринимательскую деятельность.

«Письмо это, вероятно, прислали по ошибке, и не только нам. Потому что устно назвали причину ликвидации другую. Что мы якобы вели деятельность, не соответствующую уставу. Это тоже очень, конечно, интересно, ведь чтобы признать неуставную деятельность должна была быть у ИМЕН проверка, разбирательство хоть какое-то, уточняющие вопросы», — написала она.

Напомним, 14 июля в офис «Имен» пришли с обыском. Были изъяты документы. Обыск также прошел дома у Синюк. Офис остается опечатанным, а команда проекта работает удаленно. Позднее стало известно, что счета учреждения арестованы.

Арест счетов, по словам Синюк, препятствует ликвидации, так как в рамках процедуры необходимо провести расчеты со всеми контрагентами: проектами, которые собирали деньги через проект, а также сотрудникам. Такое требование прописано в законодательстве. Но сейчас «Имена» не могут это сделать.


Фото уведомления
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоммерческую организацию «ИменаМедиа», известную по благотворительному проекту «Имена», ликвидируют за неосуществление предпринимательской деятельности в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маленькие дети не всегда могут сказать, что хотят пить. Каким должно быть летнее меню у ребёнка?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by