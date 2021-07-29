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Продукты должны быть легкоусвояемыми. Что можно есть во время путешествий?

29.07.2021 18:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жара этим летом для многих жителей столицы стала настоящим испытанием. Неправильное питание в условиях такой погоды может довести до плохого самочувствия. О том, как правильно питаться в жаркую погоду, в студии программы «Большой город» рассказала руководитель Минского городского центра здоровья врач-валеолог Снежана Кавриго.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Люди отправляются на отдых. Как нужно подойти к процессу организации и подготовки к поездке, чтобы не столкнуться с какими-то неприятностями?

Продукты должны быть легкоусвояемыми. Что можно есть во время путешествий?

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья, врач-валеолог:
Если человек собирается отдохнуть в какой-то другой стране, то нужно обратить внимание на то, что продукты мы должны выбирать те, которые подходят нашему региону. Это очень важно, потому что период акклиматизации очень сильно влияет на пищеварительную систему и в целом на организм. Если вы решили уехать в другую страну, желательно выбирать те продукты, которые вы используете в своем ежедневном рационе. Там особенности и водного режима. Вода по составу тоже отличается. Если говорить про наш отдых в Беларуси, то у нас тоже много хороших мест, куда люди уезжают. Здесь хорошо, что тот же климат, но нужно обратить внимание, как вы будете хранить продукты, и что может дать плохой эффект. Первое. Если вы идете в поход (лето, жарко), лучше взять термосумку с собой, где вы будете хранить продукты. Если это поход в лесу, то смотреть, какая-то теневая сторона, если на машине, то холодильник лучше взять. И везде нужно брать воду. Если у вас какой-то долгий период переезда, то нужно обращать внимание, что вы будете есть, потому что это должны быть легкоусвояемые продукты. Лучше, если они вам подходят, это кисломолочные (йогурт, кефир), если вы в пути находитесь, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт, а там уже кто что любит и смотреть, чтобы ничего не испортилось.

Очень важен срок годности. Какие продукты лучше не покупать во время жары – подробнее здесь

 
 
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Новости Беларуси. Жара этим летом для многих жителей столицы стала настоящим испытанием. Неправильное питание в условиях такой погоды может довести до плохого...
 
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