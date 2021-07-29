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Завтракать лучше рано утром. Врач-валеолог о режиме питания летом

29.07.2021 18:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жара этим летом для многих жителей столицы стала настоящим испытанием. Неправильное питание в условиях такой погоды может довести до плохого самочувствия. О том, как правильно питаться в жаркую погоду, в студии программы «Большой город» рассказала руководитель Минского городского центра здоровья врач-валеолог Снежана Кавриго.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Расскажите, каким должно быть летнее меню, чтобы хорошо перенести такую жару?

Завтракать лучше рано утром. Врач-валеолог о режиме питания летом

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья, врач-валеолог:
Согласно одново из законов правильного, рационального питания в нашем рационе в любой сезон должны присутствовать основные шесть групп продуктов: мясные, кисломолочные, овощи, фрукты, рыба. Лето – это не исключение, основные группы продуктов должны быть у нас на столе.

Юлия Алексеюк:
А что рекомендуется исключить?

Снежана Кавриго:
В жару рекомендуется исключить продукты, которые содержат большое количество соли, различные копчености. То, что не усваивается должным образом в обычный период, то есть жареное, копченое, очень соленое, маринованное должно отсутствовать на столе.

Завтракать лучше рано утром. Врач-валеолог о режиме питания летом

Юлия Алексеюк:
Организм с потом теряет соль, ее как-то нужно восполнять.

Снежана Кавриго:
Нужно ограничить потребление соли, согласно рекомендациям специалистов ВОЗ мы ограничиваем потребление до 5 грамм. Но нужно сделать оговорку, мы с потом теряем и минеральные вещества различные, наша соль уходит. Восполняем при помощи обычной минеральной воды.

Завтракать лучше рано утром. Врач-валеолог о режиме питания летом

Юлия Алексеюк:
А те вещества, которые мы теряем, витамины, микроэлементы, как их восполнять?

Снежана Кавриго:
Если говорить отдельно о витаминах, микроэлементах, то лето – это отличный сезон, чтобы взять себе ягоды, сезонные фрукты. Но не нужно забывать и о различных витаминно-минеральных комплексах. Мы рекомендуем делать для себя пометки, что раз в два месяца пропивать витаминно-минеральные комплексы согласно вашего возраста, чтобы быть активным, правильно работать, быть в наиболее активной форме.

Юлия Алексеюк:
Нужно ли как-то смещать режим питания летом?

Завтракать лучше рано утром. Врач-валеолог о режиме питания летом

Снежана Кавриго:
Очень сложно питаться по правилам, которых мы осенью и зимой придерживаемся, особенно в жару, когда более 30 градусов. Здесь я как специалист рекомендую смотреть по самочувствию. Есть общие рекомендации: завтрак лучше сдвигать на более ранний срок, допустим, режим от 6 до 8 часов утра. Если мы говорим про обед, то это уже до полудня. А остальные приемы мы дробим. Как правило, после 16:00 мы делаем еще два дополнительных приема, немного смещаем ужин. Не 6 часов, здесь будет немного поздний период. В основном люди жалуются на то, что больше начинают есть вечером, если жаркий период. Здесь нужно говорить о том, что мы дробим питание наше, делаем не совсем так, как обычно. Основной упор мы делаем на завтрак, это 25 % от всего дневного калоража, на обед 25-30 %, остальные уже берем по 15 %. Если в среднем в обычный сезон мы рекомендуем 3-4 приема пищи, то в жару мы делаем еще два дополнительных приема, увеличиваем как 5-6. Я это сравниваю с питанием людей, которые страдают сахарным диабетом, которые посещают школы диабета. То есть дробное и частое питание в маленькие периоды.

Продукты должны быть легкоусвояемыми. Что можно есть во время путешествий – подробнее здесь

 
 
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Новости Беларуси. Жара этим летом для многих жителей столицы стала настоящим испытанием. Неправильное питание в условиях такой погоды может довести до плохого...
 
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