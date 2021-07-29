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Во время жары обостряются хронические заболевания. Об этих правилах питания должен знать каждый пожилой человек

29.07.2021 18:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жара этим летом для многих жителей столицы стала настоящим испытанием. Неправильное питание в условиях такой погоды может довести до плохого самочувствия. О том, как правильно питаться в жаркую погоду, в студии программы «Большой город» рассказала руководитель Минского городского центра здоровья врач-валеолог Снежана Кавриго.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Люди, которые находятся в зоне риска, у которых есть проблемы со здоровьем, либо пожилые люди, как им организовать питание в столь жаркий период?

Во время жары обостряются хронические заболевания. Об этих правилах питания должен знать каждый пожилой человек

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья, врач-валеолог:
Есть люди, у которых есть хронические заболевания, и, к сожалению, в жаркий период они обостряются. Если мы говорим про людей, у которых есть патологии сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной системы, то есть проблемы с почками, сердцем, здесь оговорка идет больше на водный режим. Если в жаркий период мы должны употреблять в среднем 4-4,5 литра, и там тоже есть определенные формулы, это до 55 миллиграмм на 1 килограмм массы тела – именно в жаркий период. Если мы говорим про обычный, то это 25-30 миллиграмм на 1 килограмм веса, то здесь нужно следить людям с хроническими заболеваниями: сколько, какое количество жидкости они употребляют. Если в обычный период это идет ограничение до 1 литра, то здесь надо увеличивать в связи с тем, что и потоотделение увеличивается, и задержка жидкости может происходить из-за того, что человек мало пьет воды. Поэтому водный режим очень важен. Но если говорить про остальные патологии, то тут нужно обращаться к специалистам: и к валеологам, и к нашим специалистам по ведению здорового образа жизни, которые есть на базе всех столичных поликлиник, которые помогут сформировать вам ваш рацион и ответят на какие-то вопросы.

Завтракать лучше рано утром. Врач-валеолог о режиме питания летом – подробнее здесь

 
 
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Новости Беларуси. Жара этим летом для многих жителей столицы стала настоящим испытанием. Неправильное питание в условиях такой погоды может довести до плохого...
 
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