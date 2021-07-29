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Андрей Муковозчик: «Нашим беглым было сказано: просить много, просить на всё, просить у всех. Что-нибудь откуда-нибудь да капнет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик объяснит, каким образом наша соседка Литва планирует закрыть свои дыры в бюджете. Рубрика «Накипело».
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Андрей Муковозчик: «Нашим беглым было сказано: просить много, просить на всё, просить у всех. Что-нибудь откуда-нибудь да капнет»
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик объяснит, каким образом наша соседка...
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