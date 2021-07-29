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Гороскоп на 30 июля: что ждет все знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп на 30 июля / фото pixabay.com
Об этом сообщает
Овен
Вас ожидает успех только в тех делах, которыми курируете лично вы.
Телец
У вас может пропасть вдохновение. Постарайтесь восполнить некую пустоту приятными впечатлениями.
Близнецы
Звезды рекомендуют вам более внимательно прислушиваться к словам другим и меньше говорить самим.
Рак
Вас могут выбивать из колеи советы окружающих, поэтому лучше сосредоточьтесь на тех делах, где они не требуются.
Лев
Вы рискуете серьезно поссориться с окружающими из-за своего характера. Оставьте попытки кого-то подколоть.
Дева
Есть риск, что завтра ваше терпение может лопнуть. Но вам таки рекомендуется хотя бы немного сдерживать свои эмоции.
Весы
30 июля будет совсем непростым для вас днем. В каких-то делах может быть провал.
Скорпион
Завтра вами будет руководить раздражение.
Стрелец
Завтра от Стрельца может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь.
Козерог
Астрологи рекомендуют вам быть более дипломатичными, чтобы правильно донести до окружающих свою мысль.
Водолей
Впитывайте всю информацию как губка. Она может появиться из ниоткуда.
Рыбы
Завтра у вас все будет складываться в вопросах, связанными с деньгами.
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