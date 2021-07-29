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Гороскоп на 30 июля: что ждет все знаки Зодиака

29.07.2021 19:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 30 июля: что ждет все знаки Зодиака
Гороскоп на 30 июля / фото pixabay.com
Астрологи составили гороскоп на 30 июля для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает 1001 гороскоп.

Овен


Вас ожидает успех только в тех делах, которыми курируете лично вы.

Телец


У вас может пропасть вдохновение. Постарайтесь восполнить некую пустоту приятными впечатлениями.

Близнецы


Звезды рекомендуют вам более внимательно прислушиваться к словам другим и меньше говорить самим.

Рак


Вас могут выбивать из колеи советы окружающих, поэтому лучше сосредоточьтесь на тех делах, где они не требуются.

Лев


Вы рискуете серьезно поссориться с окружающими из-за своего характера. Оставьте попытки кого-то подколоть.

Дева


Есть риск, что завтра ваше терпение может лопнуть. Но вам таки рекомендуется хотя бы немного сдерживать свои эмоции.


Весы


30 июля будет совсем непростым для вас днем. В каких-то делах может быть провал.

Скорпион


Завтра вами будет руководить раздражение.

Стрелец


Завтра от Стрельца может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь.

Козерог


Астрологи рекомендуют вам быть более дипломатичными, чтобы правильно донести до окружающих свою мысль.

Водолей


Впитывайте всю информацию как губка. Она может появиться из ниоткуда.

Рыбы


Завтра у вас все будет складываться в вопросах, связанными с деньгами.
 
 
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