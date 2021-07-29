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«Мисс Украина Вселенная 2019» предстала топлес и сообщила о беременности
Источник материала: UDF
Модель беременна первенцем / instagram.com/anastasiiasubbotaofficial
«Официально! Я скоро стану мамой! Это самый замечательный и прекрасный момент в моей жизни! Знать, что в тебе растет новая жизнь это что-то нереальное», - отметила будущая мамочка.
При этом стоит отметить, что девушка никогда не рассказывала о своей личной жизни. И кто станет отцом ее будущего ребенка тоже неизвестно.
Кроме того, в кадре модель предстала в стрингах и джинсовке, которую приспустила. Обнаженную грудь девушка прикрыла рукой.
Модель беременна первенцем / instagram.com/anastasiiasubbotaofficial
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Анастасия Суббота впервые станет мамой.
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