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«Мисс Украина Вселенная 2019» предстала топлес и сообщила о беременности

29.07.2021 19:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мисс Украина Вселенная 2019» предстала топлес и сообщила о беременности
Модель беременна первенцем / instagram.com/anastasiiasubbotaofficial
27-летняя «Мисс Украина Вселенная 2019» Анастасия Суббота опубликовала в Instagram фотографии, на которых она позирует с большим животиком. Так, девушка сообщила, что впервые станет мамой.

«Официально! Я скоро стану мамой! Это самый замечательный и прекрасный момент в моей жизни! Знать, что в тебе растет новая жизнь это что-то нереальное», - отметила будущая мамочка.


При этом стоит отметить, что девушка никогда не рассказывала о своей личной жизни. И кто станет отцом ее будущего ребенка тоже неизвестно.


Кроме того, в кадре модель предстала в стрингах и джинсовке, которую приспустила. Обнаженную грудь девушка прикрыла рукой.

«Мисс Украина Вселенная 2019» предстала топлес и сообщила о беременности

Модель беременна первенцем / instagram.com/anastasiiasubbotaofficial
 
 
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