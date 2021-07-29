Источник материала: UDF



Модель беременна первенцем / instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

«Официально! Я скоро стану мамой! Это самый замечательный и прекрасный момент в моей жизни! Знать, что в тебе растет новая жизнь это что-то нереальное», - отметила будущая мамочка.

Модель беременна первенцем / instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мисс Украина Вселенная 2019» предстала топлес и сообщила о беременности Анастасия Суббота впервые станет мамой.

При этом стоит отметить, что девушка никогда не рассказывала о своей личной жизни. И кто станет отцом ее будущего ребенка тоже неизвестно.Кроме того, в кадре модель предстала в стрингах и джинсовке, которую приспустила. Обнаженную грудь девушка прикрыла рукой.