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Семья олигарха Олексина продала свои европейские бизнесы

29.07.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После попадания под европейские санкции бизнесмен Алексей Олексин меняет структуру собственности в своих компаниях. В июне он продал белорусский МТБанк (а вместе с ним — и ИдеяБанк) ливанскому бизнесмену. А теперь его семья избавилась и от европейских активов.

Дмитрий и Алексей Олексины / коллаж Еврорадио

Латвийские компании по производству биотоплива Mamas D и пивоварня Latgales Alus D принадлежали жене Олексина Инне и его старшему сыну Дмитрию. Кроме них, небольшая доля была у латвийского нефтетрейдера Александра Граховскиса.

Инна Олексина отказалась от доли в обеих компаниях в июне. А в 20-х числах июля продал (во всяком случае, так это выглядит официально) свои доли и Дмитрий Олексин, передает Еврорадио.

Как следует из данных Lursoft, теперь Mamas D и Latgales Alus D полностью принадлежат Граховскису. Судя по реестру, у Олексиных не осталось ни одного латвийского и, соответственно, европейского бизнеса.

"Подарок" от Чижа

Mamas D и Latgales Alus D "достались" Олексину после того, как в 2012 году под санкции попал его партнёр Юрий Чиж. Бизнесмены "разделили" свои активы. По сути, после этого и началась "золотая пора" у Олексина, который со временем стал одним из крупнейших белорусских бизнесменов.

Обе проданные компании — достаточно успешные и приносили семье Олексиных хорошие деньги. Они входят в списки крупнейших предприятий Даугавпилса, второго по величине года в Латвии, а их обороты оценивались в десятки миллионов евро.

В феврале 2021 года в медиа циркулировала информация, что именно Латвия "заблокировала" включение Олексина-старшего в санкционные списки. Эта фамилия появилась в блэклистах только в июне, когда был введён "четвёртый пакет" санкций Евросоюза.
 
 
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После попадания под европейские санкции бизнесмен Алексей Олексин меняет структуру собственности в своих компаниях. В июне он продал белорусский МТБанк (а вместе...
 
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