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Лесной пожар подошёл вплотную к отелям в турецком Мармарисе. Началась эвакуация туристов
Источник материала: ОНТ
Крупные туристические регионы Турции полыхают. В Анталье лесной пожар перекинулся на жилые районы. Огонь подошёл вплотную и к отелям в городе Мармарис.
Началась эвакуация туристов. А в районе курорта Манавгат число погибших выросло до трех, пострадавших уже более сотни. Всё это местные жители. Там об эвакуации речи пока не идёт, но из-за огромной дымовой завесы не рекомендуют покидать отели. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Повреждены дома, предприятия, теплицы и сельхоз угодья, сгорели десятки гектаров леса. Для тушения пожара направили авиацию
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Крупные туристические регионы Турции полыхают. В Анталье лесной пожар перекинулся на жилые районы. Огонь подошёл вплотную и к отелям в городе Мармарис. Началась...
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