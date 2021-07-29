Лесной пожар подошёл вплотную к отелям в турецком Мармарисе. Началась эвакуация туристов

Источник материала: ОНТ

Крупные туристические регионы Турции полыхают. В Анталье лесной пожар перекинулся на жилые районы. Огонь подошёл вплотную и к отелям в городе Мармарис.

Началась эвакуация туристов. А в районе курорта Манавгат число погибших выросло до трех, пострадавших уже более сотни. Всё это местные жители. Там об эвакуации речи пока не идёт, но из-за огромной дымовой завесы не рекомендуют покидать отели. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Повреждены дома, предприятия, теплицы и сельхоз угодья, сгорели десятки гектаров леса. Для тушения пожара направили авиацию

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram