Сильные ливни затопили восток Афганистана: жертвами наводнения стали 150 человек

Источник материала: ОНТ

Большая вода и в Афганистане. Сильные ливни затопили восток страны. Наводнение унесло 150 человеческих жизней.

Потоки воды разрушили сотни домов и полностью одно из поселений. Кроме погибших, десятки пропавших без вести. На данным момент их поиски продолжаются.

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