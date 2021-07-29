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Сильные ливни затопили восток Афганистана: жертвами наводнения стали 150 человек
Источник материала: ОНТ
Большая вода и в Афганистане. Сильные ливни затопили восток страны. Наводнение унесло 150 человеческих жизней.
Потоки воды разрушили сотни домов и полностью одно из поселений. Кроме погибших, десятки пропавших без вести. На данным момент их поиски продолжаются.
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Большая вода и в Афганистане. Сильные ливни затопили восток страны. Наводнение унесло 150 человеческих жизней. Потоки воды разрушили сотни домов и полностью одно...
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