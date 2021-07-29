Сериалы для тех, кто начинает учить английский

Источник материала: ОНТ

Подобрали сериалы для тех, кто начинает изучать английский язык, хочет вспомнить базу или, чтобы что-то узнать новое. Кстати, небольшая подсказка: выписывайте фразы, особенно те, которые сможете применить в вашей жизни.



Для начала обратите внимание на обучающие сериалы, которые созданы как раз для того, чтобы по ним учить язык.



London Central





Extra English





Для тех, кто любит классику, – ситком Friends.

А для тех, кто пересмотрел «Друзей» до дыр, вот вам достаточно легкие сериалы, чтобы с них начать.



Ozark





Unbreakable Kimmy Schmidt



Thirteen Reasons Why





Riverdale





Фото: pixabay

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