ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сериалы для тех, кто начинает учить английский

29.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сериалы для тех, кто начинает учить английский

Подобрали сериалы для тех, кто начинает изучать английский язык, хочет вспомнить базу или, чтобы что-то узнать новое. Кстати, небольшая подсказка: выписывайте фразы, особенно те, которые сможете применить в вашей жизни.

Для начала обратите внимание на обучающие сериалы, которые созданы как раз для того, чтобы по ним учить язык.

London Central


Extra English



Для тех, кто любит классику, – ситком Friends.

 

А для тех, кто пересмотрел «Друзей» до дыр, вот вам достаточно легкие сериалы, чтобы с них начать.

Ozark


Unbreakable Kimmy Schmidt


Thirteen Reasons Why


Riverdale


Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подобрали сериалы для тех, кто начинает изучать английский язык, хочет вспомнить базу или, чтобы что-то узнать новое. Кстати, небольшая подсказка: выписывайте...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дубае начали "вызывать" дождь с помощью дронов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by