|
Сериалы для тех, кто начинает учить английский
Источник материала: ОНТ
Подобрали сериалы для тех, кто начинает изучать английский язык, хочет вспомнить базу или, чтобы что-то узнать новое. Кстати, небольшая подсказка: выписывайте фразы, особенно те, которые сможете применить в вашей жизни.
Extra English
А для тех, кто пересмотрел «Друзей» до дыр, вот вам достаточно легкие сериалы, чтобы с них начать.
Unbreakable Kimmy Schmidt
Riverdale
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подобрали сериалы для тех, кто начинает изучать английский язык, хочет вспомнить базу или, чтобы что-то узнать новое. Кстати, небольшая подсказка: выписывайте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)