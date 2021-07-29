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Литовцы против размещения лагеря мигрантов в Девянишкесе
Источник материала: ОНТ
Миграционный кризис в Литве нарастает и вызывает все больше недовольства у коренных жителей.
Сегодня в центре Вильнюса прошла акция протеста против размещения лагеря мигрантов в местечке Девянишкес. Поток мигрантов только увеличивается. Потому местные опасаются, что гостей из восточных стран скоро может стать больше, чем самих местных жителей. В регионе их не слышат, потому сегодня они отправились в столицу. Участники акции отмечают: доверять обещаниям правительства они не могут.
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Миграционный кризис в Литве нарастает и вызывает все больше недовольства у коренных жителей. Сегодня в центре Вильнюса прошла акция протеста против размещения...
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