Литовцы против размещения лагеря мигрантов в Девянишкесе

Источник материала: ОНТ

Миграционный кризис в Литве нарастает и вызывает все больше недовольства у коренных жителей.

Сегодня в центре Вильнюса прошла акция протеста против размещения лагеря мигрантов в местечке Девянишкес. Поток мигрантов только увеличивается. Потому местные опасаются, что гостей из восточных стран скоро может стать больше, чем самих местных жителей. В регионе их не слышат, потому сегодня они отправились в столицу. Участники акции отмечают: доверять обещаниям правительства они не могут.

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