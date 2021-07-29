Министерство спорта и туризма прокомментировало недопуск белорусских легкоатлеток к Олимпиаде

Источник материала: ОНТ

Стало известно, что три наших легкоатлетки, как и еще 17 представителей других стран, не допущены к Олимпиаде.

Причина – недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок после того, как они выполнили олимпийский норматив. Таким образом, прыгунья в высоту Мария Жодик, а также представительницы эстафетной команды в беге 4х400 м Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, к сожалению, не смогут выступить на Олимпиаде. Вот как ситуацию прокомментировали в Министерстве спорта и туризма Беларуси.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси: «Что касается ситуации с Марией Жодик, как вы знаете, это молодая спортсменка, перспективная, она не входила в пул тех спортсменов, которые, скажем так, более тщательно обследовались. И банально не хватило времени, чтобы выдержать интервалы между допинг-пробами в 21 день. Схожая ситуация с Михайловой и Мулярчик, тоже не хватило времени, чтобы соблюсти правило в 21 день».

Тем не менее белорусская команда планирует выступить в эстафете (квалификация пройдёт 5 августа). Ожидается, что на старт может выйти и Эльвира Герман. Тренерский штаб нашей сборной определится и объявит состав участниц в эстафете позже.

Квалификация в женской эстафете 4х400 м состоится 5 августа. Финал в этой дисциплине пройдет днем позже.

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