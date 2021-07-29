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Министерство спорта и туризма прокомментировало недопуск белорусских легкоатлеток к Олимпиаде
Источник материала: ОНТ
Стало известно, что три наших легкоатлетки, как и еще 17 представителей других стран, не допущены к Олимпиаде.
Причина – недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок после того, как они выполнили олимпийский норматив. Таким образом, прыгунья в высоту Мария Жодик, а также представительницы эстафетной команды в беге 4х400 м Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, к сожалению, не смогут выступить на Олимпиаде. Вот как ситуацию прокомментировали в Министерстве спорта и туризма Беларуси.
Тем не менее белорусская команда планирует выступить в эстафете (квалификация пройдёт 5 августа). Ожидается, что на старт может выйти и Эльвира Герман. Тренерский штаб нашей сборной определится и объявит состав участниц в эстафете позже.
Квалификация в женской эстафете 4х400 м состоится 5 августа. Финал в этой дисциплине пройдет днем позже.
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Стало известно, что три наших легкоатлетки, как и еще 17 представителей других стран, не допущены к Олимпиаде. Причина – недостаточное количество допинг-проб,...
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