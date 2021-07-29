Мужчина утонул в озере недалеко от Полоцка

Источник материала: ОНТ

В Полоцком районе 28 июля около 21:46 в озере утонул мужчина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Трагедия произошла возле деревни Навлица. Спасатели извлекли из воды утонувшего мужчину 1950 года рождения.

Фото: БЕЛТА

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