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Мужчина утонул в озере недалеко от Полоцка
Источник материала: ОНТ
В Полоцком районе 28 июля около 21:46 в озере утонул мужчина. Об этом
Трагедия произошла возле деревни Навлица. Спасатели извлекли из воды утонувшего мужчину 1950 года рождения.
Фото: БЕЛТА
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В Полоцком районе 28 июля около 21:46 в озере утонул мужчина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Трагедия произошла возле деревни Навлица. Спасатели извлекли из...
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